Телефонный мошенник похитил у 22-летней девушки в Москве почти 900 тысяч рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве приезжая девушка стала жертвой телефонного мошенничества. Она лишилась почти 900 тысяч рублей. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

В полицию обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что ее банковский счет в опасности, и чтобы его обезопасить, требуется перевести хранящиеся там деньги на указанный им счет. Напуганная девушка выполнила указания злоумышленника и перевела ему 638 тысяч рублей.

Однако на этом аферист не остановился. Под тем же предлогом он убедил девушку взять кредит, а полученные деньги также перевести ему. Таким образом, девушка лишилась еще 248 тысяч.

Общая сумма материального ущерба составила 886 тысяч рублей. По факту случившегося возбужден уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого сообщалось о сотрудниках частной юридической фирмы, которые обворовывали своих клиентов, обещая им помощь. В рекламе своей конторы они использовали символику органов власти, надеясь таким образом убедить клиентов в своей благонадежности. После того как клиенты переводили деньги, злоумышленники переставали выходить на связь. Спустя некоторое время правоохранители выявили преступную схему и задержали ее участников. Выяснилось, что никто из них не имел юридического образования. От рук лжеюристов пострадали более 100 человек.