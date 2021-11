В МИД Германии пообещали расширить санкции в отношении Белоруссии

11 ноября 14:36 В мире

Фото: The Official CTBTO Photostream / CC BY 2.0

Евросоюз расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в страну. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил врио главы МИД Хайко Маас. — Европейский союз расширит и ужесточит свои санкции в отношении режима (президента Белоруссии Александра — прим. «ВМ») Лукашенко. Мы примем решение об этом на СМИД в Брюсселе в понедельник. Санкции будут введены в отношении лиц и компаний, которые участвуют в целенаправленной контрабанде, причем повсюду в мире, — передает его слова РИА Новости. Он отметил, что прежде всего речь идет о секторальных санкциях — экономических. До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал Европе перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. В ночь на 11 ноября сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают введение санкций в отношении компании «Аэрофлот». Информация представлена в рамках нового пакета ограничительных мер в отношении Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Также санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. ЕС может объявить о новых ограничениях уже в начале декабря. На границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Толпы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии уже который день пытаются проникнуть на территорию Евросоюза. Польская армия приведена в боевую готовность, а Литва собирается объявить режим ЧС. О желаниях мигрантов и о том, как будут развиваться данные события, «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Поделиться в FB Поделиться в VK Поделиться в TW Поделиться в OK Поделиться в TG