ЕС ответил на угрозы Лукашенко о перекрытии поставок газа из России

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Европейский союз (ЕС) не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в четверг, 11 ноября.

— В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией. И мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами, — рассказал дипломат.

Вопросы безопасности поставок газа в ЕС включат в первую оборонную концепцию альянса в 2022 году, приводит слова Джентилони ТАСС.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши

11 ноября Лукашенко порекомендовал Европе перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.