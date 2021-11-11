ЕС ответил на угрозы Лукашенко о перекрытии поставок газа из России
Европейский союз (ЕС) не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в четверг, 11 ноября.
— В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией. И мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами, — рассказал дипломат.
Вопросы безопасности поставок газа в ЕС включат в первую оборонную концепцию альянса в 2022 году, приводит слова Джентилони ТАСС.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
11 ноября Лукашенко порекомендовал Европе перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.
8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.
Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.
В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.