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Временно исполняющий обязанности ректора назначен в РГСУ

Виктория Храменкова

Общество
Временно исполняющий обязанности ректора назначен в РГСУ
Фото: rgsu.net

Временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) стал Андрей Хамров. Назначение произошло из-за уволившейся по собственному желанию Натальи Починок. Об этом сообщает министерство высшего образования и науки России.

Приказ Минобрнауки России об увольнении по собственному желанию ректора РГСУ Натальи Починок вышел во вторник, 9 ноября.

— Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова, — передает РИА Новости слова министерства.

Накануне Починок была уволена по собственному желанию. Информацию об этом подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

Кроме этого, свое увольнение Починок прокомментировала на странице в Facebook.

В августе стало известно, что Минобрнауки временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Отстранение действовало с 30 июля по 6 сентября. Основанием для этого, как следует из документа, стали статьи ТК РФ об отстранении от работы, предоставление сведений о доходах (часть 7 статьи 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях Минобрнауки (пункт 16 приказа).

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