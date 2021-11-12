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СК запросил материалы проверки по делу о нападении собаки на женщину в Мытищах

Илья Ашуров

Происшествия
СК запросил материалы проверки по делу о нападении собаки на женщину в Мытищах
Фото: СК РФ

Следственный комитет запросил передать дело о нападении собаки на женщину в Мытищах из органов полиции в свое ведение. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Следственные органы ходатайствуют перед прокурором о передаче материалов для проведения объективной и всесторонней проверки, — сказала Врадий.

До этого сообщалось, что полиция задержала мужчину 1986 года рождения, который натравил собаку на женщину в Мытищах. Инцидент произошел 25 октября. От нападения собаки пострадала местная жительница 1983 года рождения. Она сама обратилась в медучреждение, после чего рассказала о случившемся правоохранителям.

В МВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Позже в Сети появилось видео нападения собаки на женщину в подмосковных Мытищах. На кадрах видно, как мужчина выпускает своего питомца из красной машины и натравливает его на женщину. Последняя кричит и просит о помощи.

Видео: Telegram / Москва 24

В октябре подмосковная прокуратура утвердила обвинение в отношении женщины, чья собака напала на семилетнюю девочку в Жуковском в августе этого года. Из-за нападения собаки ребенок получил тяжелые повреждения, в том числе «неизгладимое обезображивание лица».

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