Макрон анонсировал проведение переговоров с Путиным по Белоруссии

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

— В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам, — рассказал глава государства.

На повестке дня будут Украина и ситуация в Белоруссии, приводит слова Макрона РИА Новости.

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».