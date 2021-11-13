Один человек погиб при переходе дороги в неположенном месте в центре Москвы

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Россия, Москва, Тверская улица, 22 Карта всех событий

ДТП с участием двух пешеходов случилось в центре столицы. Один человек погиб, другой тяжело пострадал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 ноября.

Авария произошла на улице Тверской в районе дома № 22.

Уточняется, что пешеходы перебегали проезжую часть в неположенном месте. Человека, который тяжело пострадал, госпитализировали.

— Движение затруднено по двум полосам, — отметил собеседник «ВМ».

В пятницу вечером, 12 ноября, авария с участием трех автомобилей произошла на 55-м километре МКАД. В результате ДТП, женщина оказалась зажата в машине из-за сработавших подушек безопасности.

12 ноября в пресс-службе московской ГИБДДС заявили, что с начала года в столице произошло 369 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 50 человек погибли и еще 477 получили травмы разной степени тяжести. В ведомстве подчеркнули, что нетрезвое вождение является одним из самых опасных правонарушений на дорогах. В этом году автоинспекторы уже задержали более 10 тысяч нетрезвых водителей и еще свыше 9,5 тысячи отказались проходить медицинское освидетельствование.