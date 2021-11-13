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Байден заявил, что США обеспокоены ситуацией на границе Польши и Белоруссии

Юлия Курганова

Политика
Байден заявил, что США обеспокоены ситуацией на границе Польши и Белоруссии
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в Белом доме обеспокоены ситуацией, которая складывается у границы Белоруссии и Польши, мигранты требуют пропустить их в Евросоюз. Об этом он сказал в пятницу, 12 ноября, в интервью журналистам.

— Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии, — сказал американский лидер.

Байден добавил, что в Вашингтоне считают происходящее на границе Белоруссии и Польши проблемой, передает ТАСС.

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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