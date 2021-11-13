Польская полиция обнаружила тело сирийца у границы с Белоруссией

Фото: Twitter/PolskaPolicja

Тело гражданина Сирии нашли в Польше рядом с польско-белорусской границей. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает польская полиция на своей странице в Twitter.

— Вчера (12 ноября — прим. «ВМ») в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской был обнаружен труп молодого человека сирийской национальности, — говорится в сообщении.

Пока что правоохранителям не удалось установить причину смерти сирийца.

Отмечается, что с начала миграционного кризиса на территории Польши рядом с границей были найдены тела как минимум пяти беженцев.

Накануне белорусский Госпогранкомитет сообщил, что около 100 мигрантов перешли на территорию Польши и находятся у ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.