Стала известна личность погибшего при спасении мужчины в столичном метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Сходненская Карта всех событий

Мужчину, погибшего в московском метро при попытке спасти человека, звали Алихан А. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в субботу, 13 ноября.

— Стала известна личность мужчины, который пытался спасти прыгнувшего под поезд человека, но погиб сам. Это 26-летний Алихан А., — говорится в сообщении.

Покойный стоял рядом с неизвестным, решившим броситься под состав, отмечает Telegram-канал.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Позднее появилась информация, что движение на фиолетовой ветке осуществляется в соответствии с графиком.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина.

При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. В результате действий пассажира погиб человек, а машинист получил психологическую травму, подчеркнули в Дептрансе Москвы.

Специально ли прыгал мужчина, будет определять суд. Если это произошло умышленно, то, как уточняется, пассажир понесет ответственность и должен будет возместить ущерб метрополитену.