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Действующий президент Болгарии Радев победил в первом туре выборов

Юлия Курганова

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Действующий президент Болгарии Радев победил в первом туре выборов
Фото: youtube.com

Действующий президент Болгарии Румен Радев получил 49,41 процента голосов на выборах после завершения обработки бюллетеней. Об этом сообщила во вторник, 16 ноября, Центральная избирательная комиссия.

Этого показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому в воскресенье, 21 ноября, состоится второй тур, в котором соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,82 процентами избирателей.

Третье место занял глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы, который набрал 11,57 процента.

Далее следуют лидер националистической партии «Возрождение» Костадин Костадинов, за которого проголосовали 3,93 процента избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов с 3,68 процентами, передает РИА Новости.

В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.

В октябре российский посол назвала причину высылки дипломатов из Болгарии. Элеонора Митрофанова заявила, что США оказывает давление на Болгарию, в результате чего София высылает из страны российских дипломатов.

Она добавила, что Соединенные Штаты не смогут добиться желаемого, потому как Россию с Болгарией связывают духовное родство и историческое прошлое.

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