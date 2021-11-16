Действующий президент Болгарии Радев победил в первом туре выборов

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Действующий президент Болгарии Румен Радев получил 49,41 процента голосов на выборах после завершения обработки бюллетеней. Об этом сообщила во вторник, 16 ноября, Центральная избирательная комиссия.

Этого показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому в воскресенье, 21 ноября, состоится второй тур, в котором соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, поддержанный 22,82 процентами избирателей.

Третье место занял глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы, который набрал 11,57 процента.

Далее следуют лидер националистической партии «Возрождение» Костадин Костадинов, за которого проголосовали 3,93 процента избирателей, и председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов с 3,68 процентами, передает РИА Новости.

В Болгарии 14 ноября прошли третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента.

В октябре российский посол назвала причину высылки дипломатов из Болгарии. Элеонора Митрофанова заявила, что США оказывает давление на Болгарию, в результате чего София высылает из страны российских дипломатов.

Она добавила, что Соединенные Штаты не смогут добиться желаемого, потому как Россию с Болгарией связывают духовное родство и историческое прошлое.