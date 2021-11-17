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Росстат сообщил о снижении стоимости огурцов и репчатого лука

Иван Юминов

Экономика
Росстат сообщил о снижении стоимости огурцов и репчатого лука
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Темпы прироста цен на помидоры, картофель и капусту в стране с 9 по 15 ноября замедлились по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Росстате в среду, 17 ноября.

В целом стоимость плодоовощной продукции снизилась в среднем на 0,3 процента. Картофель подорожал на 0,42 процента, а помидоры — на 0,04 процента.

При этом огурцы подешевели на 2,09 процента, репчатый лук — на 0,7 процента, а яблоки — на 0,4 процента. С начала года в России капуста подорожала на 89,19 процента, морковь — на 29,44 процента, а помидоры — на 5,71 процента, отмечает РИА Новости.

17 ноября в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России по состоянию на 15 ноября ускорилась до 8,1 процента. Недельная инфляция с 9 по 15 ноября, согласно цифрам Росстата, ускорилась до 0,18 процента.

При этом потребительские цены выросли с начала года на 6,81 процента. Автомобильный бензин за указанный период подорожал на 0,26 процента.

15 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не может держать ключевую ставку низкой и отпустить инфляцию из-за высокого роста цен, который разрушает благополучие. По ее словам, возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в пять–шесть процентов произойдет не ранее 2023 года.

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