Андрей Бочкарев: Монолитные работы на станции «Пыхтино» выполнены на 60 процентов

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитные работы по строительству станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро выполнены к настоящему моменту на 60 процентов. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже приступили к отделочным работам в помещении тяговой понижающей подстанции.

Заммэра добавил, что рабочие продолжают прокладывать проходку тоннеля между «Пыхтино» и «Рассказовка». Работы будут выполняться на участке длиной более 2,1 километра.

— Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Наталия» прошел 1355 из 2124 метров по правому перегонному тоннелю. Левый тоннель пройдет щитом «Роза» более чем на три четверти — позади остались 1850 метров, — сказал глава Стройкомплекса.

Руководитель проекта строительства участка между станциями «Рассказовка» и «Внуково» Сергей Бычковский, в свою очередь, уточнил, что на участке продолжают строить метромост через реку Ликова. Монолитные работы на мосту уже подошли к концу. Рабочие также покрасили конструкцию защитным покрытием.

Недавно сообщалось, что проходка левого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» завершена на 83 процента.

Проектирование и строительство новых станций на восьми ветках Московского метрополитена запланировали на 2022–2024 годы.