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Белорусские врачи помогли 11 мигрантам на границе с Польшей

Михаил Алимов

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Белорусские врачи помогли 11 мигрантам на границе с Польшей
Гродненская область. Лагерь мигрантов на польско-белорусской границе. Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября / Фото: Оксана Манчук / БелТА / ТАСС

На границе Польши и Белоруссии за медицинской помощью обратились 11 мигрантов. Их поддержали белорусские медики — всем оказано необходимое лечение. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

— За прошедшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились 11 человек. Всем оказана медицинская помощь на месте, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Также сообщается, что в лесу около деревни Стоки пограничники обнаружили женщину. Она находится на 25 неделе беременности. Ее доставили в Свислочскую ЦРБ, где женщину обследовали и проконсультировали.

По данным пресс-службы, в медицинских учреждениях в Гродно находятся четыре мигранта.

Накануне в Польском центре международной помощи сообщили, что годовалый ребенок семейной пары из Сирии умер на польско-белорусской границе. Он находился в лесу полтора месяца.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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