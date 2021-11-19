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Появилось видео с места пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео с места пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official
Россия, Москва, Ратная улица, 14 Карта всех событий

В Сети появилось видео с места пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова. На кадрах запечатлен фасад здания, где произошел пожар. На них виден черный след от пламени вокруг одного из окон на последнем этаже.

По данным «Вечерней Москвы», это окно находится на втором этаже двухуровневой квартиры Хлебниковой.

Видео: Telegram / 360tv

До этого сообщалось, что Марина Хлебникова госпитализирована в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Позже дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».

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