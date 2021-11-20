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В России выявили 37 120 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 37 120 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 37 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

У 6,5 процента заболевших при этом не было клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3239 случаев заболевания.

За последние сутки в РФ зафиксировали 1254 летальных исхода из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса в России полностью поправились 36 172 человека, подытожили в оперштабе.

Ограничения по коронавирусу перестанут действовать в России после того, как будут привиты все граждане. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 ноября.

До этого Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике заболевания в стране до 2024 года. Об этом свидетельствует соответствующее постановление главного санитарного врача, опубликованное во вторник, 16 ноября.

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