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Здание возле площади Оперы загорелось в центре Парижа

Анастасия Колоскова

Происшествия
Здание возле площади Оперы загорелось в центре Парижа
Фото: pixabay.com/ru

В 9-м округе Парижа в здании, расположенном возле площади Оперы, произошел пожар Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил телеканал BFM.

Уточняется, что инцидент произошел на бульваре Капуцинок. Пожар на третьем этаже здания начался в 10:30 (12:30 мск).

По данным телеканала, возгорание случилось в помещении бюро, которое находится в этом доме. На место прибыли пожарные расчеты. Спасательные службы через социальные сети обратились к жителям города с просьбой избегать периметра вокруг здания.

Кадры пожара распространились в Сети. Судя по видео, огнем охвачены пять окон здания. Из других валит густой черный дым.

До этого в Сети появилось видео пожара, который произошел накануне на парковке автосалона на Варшавском шоссе в Москве. На кадрах видно, что пламенем было охвачено сразу несколько машин. Огонь переходил с одного автомобиля на другой, так как машины находились близко друг к другу.

Также пожарные установили очаг пожара в квартире певицы Хлебниковой, в результате которого артистка получила серьезные ожоги. Он находился в ее кровати. Известно, что певица уснула с непотушенной сигаретой.

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