СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в ДТП в Новой Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту смерти младенца в ДТП на проезжей части в деревне Николо-Хованское на территории ТиНАО. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по столице.

До этого сообщалось, что в 19:35 на территории Николо-Хованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля «газель» совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырех лет и 9-месячного мальчика, который находился в коляске. Младенец скончался на месте происшествия. Мама мальчика и еще один ребенок получили незначительные травмы. Отмечается, что они шли по дороге вдоль проезжей части, в попутную с движением автомобилей сторону. По предварительным данным, 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным СК, в ДТП также пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали.

Мужчину задержали, на месте происшествия работают следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», говорится на сайте СК.

В сентябре младенец пострадал в ДТП на северо-западе Москвы. Инцидент произошел возле дома № 95 на Волоколамском шоссе в сторону центра. Водитель автомобиля Lexus, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Ford. Водитель Ford, в свою очередь, «догнал» автомобиль Lada. Пострадавшего мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга.