Группа туристов с детьми попала в снежную ловушку в Башкирии

Фото: gkchs.bashkortostan.ru

Группа туристов с детьми попала в снежную ловушку, отправившись на квадроциклах к урочищу Гоголевские пруды в Башкирии. Людей пришлось спасать, об этом сообщается на сайте регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям в субботу, 20 ноября.

— На данный момент спасатели Госкомитета республики по ЧС уже эвакуировали двух человек, доставив их на базу отдыха, и вновь выехали к месту происшествия для оказания помощи оставшимся там людям и эвакуации техники, — рассказали в ведомстве.

Один из участников группы, в которой насчитывалось семь взрослых и пятеро детей, сообщил, что группа выехала с базы Бухта Кила на квадроциклах по известному им маршруту: они ездили туда много раз. Но в эту поездку туристы не были готовы к такому большому количеству снега. У них сломались несколько квадроциклов, другую часть группы туристы смогли отправить на базу на исправных транспортных средствах.

20 ноября автобус с более чем 30 пассажирами перевернулся под Нижним Новгородом. В результате происшествия четыре человека были госпитализированы в медицинские учреждения.