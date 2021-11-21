Движение на Арбатско-Покровской линии восстановили после инцидента с пассажиром

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Движение восстановили на Арбатско-Покровской линии столичного метро после инцидента с пассажиром. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

— Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график, — говорится в публикации ведомства в официальном Twitter-аккаунте.

Приостановка движения на линии произошла из-за человека на путях. Поезда не ходили от станции «Курская» до станции «Партизанская». Поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличены из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак». Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии. Причиной инцидента стал случай на «Сходненской». Один из пассажиров упал на пути, в этот момент его пытался спасти мужчина. При этом он сам упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места инцидента. Позднее стало известно, что он тоже скончался.