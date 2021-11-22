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Житель Иркутской области зарезал своего брата и сжег его тело в машине

Илья Ашуров

Происшествия
Житель Иркутской области зарезал своего брата и сжег его тело в машине
Фото: Пресс-служба СК

В Иркутской области мужчина убил своего брата во время ссоры, а затем сжег его труп в машине. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Карина Головачева.

По ее словам, убийство произошло 6 ноября в дачном доме, который находится в СНТ «Солнечный». Два брата 32 и 38 лет проводили время вместе, распивая алкоголь.

В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой младший брат схватился за нож и ударил им своего оппонента в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

На следующий день злоумышленник затащил тело брата в багажник машины и вывез в лесной массив. Там он поджег автомобиль и скрылся.

Спустя некоторое время в полицию обратился отец братьев, который потерял контакт с ними. Расследуя произошедшее, полиция вышла на след младшего брата.

— В ходе проверки данного сообщения сотрудниками полиции была установлена причастность брата без вести пропавшего к совершению преступления. 19 ноября следователями СК он был задержан, — заключила Головачева.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

21 ноября полиция задержала мужчин, у которых во время аварии выпал из багажника труп. По данным МВД, 19 ноября 26-летнего уроженца Луганской области в состоянии алкогольного опьянения избили в Калининском районе Петербурга. После он позвал на помощь друга, чтобы разобраться с обидчиками. В районе Лабораторной улицы у гаражей они случайно наткнулись на 50-летнего мужчину. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемые нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения.

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