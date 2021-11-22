Песков заявил, что Запад ведет информационную кампанию против России

Фото: Администрация президента РФ

Россия замечает, что Запад ведет в отношении нее информационную кампанию, целью которой является выставить Москву как угрозу процессу урегулирования ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и Bloomberg (информационное агентство — прим. «ВМ»), мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют, — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также предположил, что кампания прикрывает «агрессивные помыслы, которые могут иметь место в Киеве», пишет ТАСС.

Накануне телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

С аналогичным заявлением выступила и сама Украина. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилла Буданова, Россия якобы отправила почти 100 тысяч военных к украинским границам. «Вторжение», по его словам, будет сопровождаться авиаударами, артиллерийскими и бронетанковыми атаками и высадкой десанта на востоке Украины.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.