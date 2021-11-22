Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что Запад ведет информационную кампанию против России

Полина Долганова

Политика
Песков заявил, что Запад ведет информационную кампанию против России
Фото: Администрация президента РФ

Россия замечает, что Запад ведет в отношении нее информационную кампанию, целью которой является выставить Москву как угрозу процессу урегулирования ситуации на Украине. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и Bloomberg (информационное агентство — прим. «ВМ»), мы это фиксируем, некоторые американские газеты в этом участвуют, — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также предположил, что кампания прикрывает «агрессивные помыслы, которые могут иметь место в Киеве», пишет ТАСС.

Накануне телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

С аналогичным заявлением выступила и сама Украина. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилла Буданова, Россия якобы отправила почти 100 тысяч военных к украинским границам. «Вторжение», по его словам, будет сопровождаться авиаударами, артиллерийскими и бронетанковыми атаками и высадкой десанта на востоке Украины.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

Читайте также:
Россия Дмитрий Песков Украина
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте