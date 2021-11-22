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Временное перекрытие Волоколамского тоннеля

Виктория Храменкова

Город
Временное перекрытие Волоколамского тоннеля
Фото: Анна Быкова

В Москве Волоколамский тоннель временно перекрыт. Отмечается, что ограничение движения связано с ремонтными работами. Об этом Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в понедельник, 22 ноября.

— Перекрытия организованы по обоим направлениям: и в центр, и в область, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

едомство просит водителей планировать свои маршруты заранее. Движение необходимо совершать в объезд данного участка.

На фоне строительства станции метрополитена «Лефортово» БКЛ с 1 ноября 2021 года по 3 июня 2022 года ремонтники перекроют участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

Кроме того, в столице изменилась схема движения транспорта около международного делового центра «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. На указанном участке организовали 15 зон для посадки в такси и пространство для кратковременных остановок личных автомобилей москвичей.

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