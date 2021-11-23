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«Смешно и опасно»: Киев заявил, что Запад окажет поддержку при «вторжении» России

Виктория Храменкова

Политика
«Смешно и опасно»: Киев заявил, что Запад окажет поддержку при «вторжении» России
Фото: president.gov.ua

Международные партнеры убедили Киев, что они помогут бороться с агрессией России, если она решит совершить военное вторжение на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Ранее в Москве назвали заявление Запада о возможности помочь Киеву защититься от от агрессии со стороны России — смешным и опасным.

— Меня убедили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами и странами альянса, и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, притом на опережение, — сказал министр в эфире телеканала ICTV.

Также он подчеркнул, что это будет касаться политических и экономических шагов. В том числе определенной помощи Украине.

Кроме этого Резников надеется, что Москва не приняла решение о нападении на Украину.

— Наконец-то цивилизованный западный мир через свои СМИ «увидел», что происходит. И это, мне кажется, усиливает сегодня наконец-то позиции Украины. Потому что только вместе, только в единении и в синергии с нашими партнерами мы сможем не допустить прямой агрессии со стороны РФ, — отметил министр.

До этого Госдеп США заявил, что не знает намерений России и отталкиваются от известных схем. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что американские власти знакомы со схемами, по которым действует Москва.

В понедельник, 22 ноября, агентство Bloomberg писало, что американская разведка считает, что Россия якобы может напасть на Украину в начале 2022 года.

В этот же день в СВР заявили, что провокационная политика Запада укрепляет чувство вседозволенности Украины. Информация Госдепа о концентрации войск для вторжения на Украину является абсолютно ложной, подчеркнули в службе.

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