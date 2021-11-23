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Польша готова к переговорам с Россией по миграционному кризису

Полина Долганова

В мире
Польша готова к переговорам с Россией по миграционному кризису
Фото: Телеканал Welt

Польская сторона готова переговорить с Россией по вопросам миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау.

— Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

В понедельник, 22 ноября, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с беженцами на границе Польши и Белоруссии является примером информационной войны.

20 ноября заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач выразил мнение, что российские власти пытаются увеличить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.

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