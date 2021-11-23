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Патрушев: Европа должна действовать, а не давать советы Минску по миграционному кризису

Полина Долганова

В мире
Патрушев: Европа должна действовать, а не давать советы Минску по миграционному кризису
Фото: skfo.gov.ru

Европейская сторона должна предпринимать соответствующие меры по борьбе с миграционным кризисом, а не давать советы Белоруссии. Такое мнение во вторник, 23 ноября, выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, Западу следует пресечь бизнес по переправке беженцев.

— Заниматься этим (действовать — прим. «ВМ») нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран и их национальных спецслужб и правоохранительных органов, — передает слова секретаря издание «Аргументы и факты».

Патрушев отметил, что победить миграционный кризис помогут только радикальные решения. Так, например, Европе стоит прекратить вмешиваться во внутреннюю политику других стран и навязывать свои убеждения с помощью военной силы.

Глава МИД Польши Збигнев Рау 23 ноября сообщил, что Польша готова переговорить с Россией по вопросам миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.

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