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Схема транспортного движения изменится на северо-западе Москвы с 1 декабря

Виктория Сикерина

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Схема транспортного движения изменится на северо-западе Москвы с 1 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Юровская улица Карта всех событий

Транспортное движение ограничат в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 23 ноября.

В ведомстве отметили, что схему проезда машин по участку Юровской улице изменят из-за реконструкции инженерных сетей.

— Ограничения продлятся до 30 апреля 2022 года, — говорится в сообщении Дептранса.

Схема транспортного движения изменится на северо-западе Москвы с 1 декабря Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также движение транспорта изменят на участке от проспекта Андропова до улицы Маршала Шестопалова. Здесь проведут работы по строительству объектов метро. о указанным улицам автомобилисты будут проезжать по трем полосам движения в каждом направлении. Это будет возможно благодаря устройству временных уширений.

Во вторник, 23 ноября, в Департаменте транспорта по столице рассказали, что движение в Малом Сергиевском переулке изменится. С 24 ноября улица станет двусторонней. Уточняется, что изменения в транспортном движении в переулке произойдут по просьбам жителей.

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