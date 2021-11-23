Схема транспортного движения изменится на северо-западе Москвы с 1 декабря
Транспортное движение ограничат в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 23 ноября.
В ведомстве отметили, что схему проезда машин по участку Юровской улице изменят из-за реконструкции инженерных сетей.
— Ограничения продлятся до 30 апреля 2022 года, — говорится в сообщении Дептранса.
Также движение транспорта изменят на участке от проспекта Андропова до улицы Маршала Шестопалова. Здесь проведут работы по строительству объектов метро. о указанным улицам автомобилисты будут проезжать по трем полосам движения в каждом направлении. Это будет возможно благодаря устройству временных уширений.
Во вторник, 23 ноября, в Департаменте транспорта по столице рассказали, что движение в Малом Сергиевском переулке изменится. С 24 ноября улица станет двусторонней. Уточняется, что изменения в транспортном движении в переулке произойдут по просьбам жителей.