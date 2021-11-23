Инженер рассказал, чего нельзя делать в застрявшем лифте

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

В Москве в одном из многоквартирных домов женщина оказалась в заблокированном лифте. В заточении она провела более пяти часов. «Вечерняя Москва» спросила у эксперта, как вести себя в подобной ситуации и какие ошибки могут оказаться фатальными.

Первое, что нужно сделать, если вы застряли в лифте, — нажать на кнопку «Вызов» для связи с диспетчером, посоветовал профессор кафедры «Строительные и подъемно-транспортные машины» Московского государственного строительного университета Михаил Степанов.

— Не переживайте, если лифт внезапно остановился и не движется. Он не упадет, так как механизм оборудован специальными уловителями. Они автоматически тормозят лифт и тем самым исключают вероятность падения. Однако если трос оборвался, остановка кабины может быть очень резкой. Это стоит иметь в ввиду, — отметил эксперт.

В каждой кабине есть правила пользования лифтом, где указан номер горячей линии Мослифта, напомнил Степанов:

— По всем нормативам вас должны освободить из плена в течение 30 минут. Диспетчер в течение пяти минут передает заявку аварийно-ремонтной бригаде, которая выезжает на место ЧП. После этого за дело берется электромеханик и в течение пяти минут освобождает вас из плена.

В период ожидания специалиста нельзя предпринимать самостоятельных попыток выбраться из «искусственного плена», поскольку это крайне опасно для жизни, предупредил собеседник «ВМ».

— Я не рекомендую самостоятельно пытаться открыть двери, особенно, если вы застряли между этажами. Не прыгайте, не пытайтесь завести механизм. Все эти действия могут усугубить ситуацию и привести к дополнительной аварии, — сказал Степанов.

Если лифт все же пришел в движение без посторонней помощи и резко помчался вниз, то это может свидетельствовать об обрыве каната, сказал Степанов:

— И в этом случае не стоит паниковать, потому что вы не разобьетесь. Кабина будет удержана уловителями, что позволит избежать трагедии.

При падении лифта эксперт порекомендовал сжать ноги в коленях, что смягчит последствия резкого торможения и минимизирует травмы.