Молдавия не оплатила поставки топлива от Газпрома

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В Газпроме заявили, что компания все еще не получила текущий платеж за газ от Молдавии. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил представитель экспортера Сергей Куприянов.

— Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня, — передают его слова РИА Новости.

Днем ранее, 23 ноября, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что просрочка Молдавией платежей не является поводом для прекращения Газпромом поставок топлива в страну. Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа.

23 ноября Спыну также рассказал, что Кишиневу необходимо больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Для этого в бюджет страны были внесены правки, которые парламент одобрит в финальном чтении 25 ноября.

До этого, 22 ноября, Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил 22 ноября, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил Куприянов. После этого «Молдовагаз» пообещал расплатиться с Газпромом за поставки топлива.