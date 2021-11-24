Беременная девушка потеряла слух из-за жестокого избиения бывшим в Москве 

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Россия, Москва, Голубинская улица Карта всех событий

Беременная девушка потеряла слух из-за жестокого избиения бывшим на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 18 ноября на улице Голубинской. По словам собеседника «ВМ», 25-летняя беременная девушка приехала в гости к родственникам. В какой-то момент ей стал названивать бывший парень и выяснять отношения. В ходе разговора он узнал, где находится девушка.

Спустя некоторое время злоумышленник приехал в квартиру и накинулся на экс-возлюбленную. Он жестоко избил девушку: хватал за волосы, бил ногами в живот и по голове. В какой-то момент девушка крикнула, что вызовет полицию, и парень сбежал.

После этого жертва насилия обратилась к врачу. Девушке поставили диагноз «травматический разрыв барабанной перепонки». Потерпевшая попыталась обратиться к обидчику за помощью, но он отказался.

После этого она обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

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