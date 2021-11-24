Движение в районе Гагаринского тоннеля восстановили после ДТП

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе выезда из Гагаринского тоннеля полностью восстановили движение после ДТП с участием грузовика. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем 24 ноября. Грузовик загорелся на выезде из Гагаринского тоннеля.

Из-за аварии было затруднено движение по правому ряду в сторону Варшавского шоссе. Позже грузовик потушили.

По словам источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание произошло в моторном отсеке грузовика. В результате инцидента кабина сгорела.

В воскресенье, 21 ноября, рейсовый автобус загорелся в центре столицы. Инцидент произошел на Николоямской улице у дома № 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть транспортного средства.

При возгорании никто не пострадал.

До этого в ГИБДД сообщили, что за январь–октябрь текущего года в столице произошло 158 ДТП с неисправным транспортом, в которых 21 человек погиб и еще 208 получили ранения различной степени тяжести. Наибольшее количество подобных аварий произошло в Южном округе — 25 ДТП, в которых четыре человека погибли и еще 37 пострадали.