Пассажир выстрелил в лицо таксисту в центре Москвы
В центре столицы пассажир такси ранил водителя и скрылся с места происшествия. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в автомобиле такси на Фрунзенской набережной. Между пассажиром и водителем произошел конфликт.
В какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и выстрели в лицо таксисту. После этого злоумышленник вышел из машины и скрылся в неизвестном направлении.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и разыскивает нападавшего.
В этом месяце пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил в голову своей дочери в Подмосковье.
47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора. В какой-то момент отец потерял над собой контроль и выстрелил в своего ребенка из травмата. Услышав хлопок, таксист тут же остановил автомобиль. Потерпевшую госпитализировали.
Позже отец пострадавшей девушки был задержан.