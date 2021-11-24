Пассажир выстрелил в лицо таксисту в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Фрунзенская набережная Карта всех событий

В центре столицы пассажир такси ранил водителя и скрылся с места происшествия. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в автомобиле такси на Фрунзенской набережной. Между пассажиром и водителем произошел конфликт.

В какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и выстрели в лицо таксисту. После этого злоумышленник вышел из машины и скрылся в неизвестном направлении.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и разыскивает нападавшего.

В этом месяце пьяный сотрудник ГИБДД выстрелил в голову своей дочери в Подмосковье.

47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора. В какой-то момент отец потерял над собой контроль и выстрелил в своего ребенка из травмата. Услышав хлопок, таксист тут же остановил автомобиль. Потерпевшую госпитализировали.

Позже отец пострадавшей девушки был задержан.