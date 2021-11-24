Котяков заверил в выполнении майских указов Путина до конца года

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Майские указы президента России Владимира Путина будут выполнены до конца года. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в среду, 24 ноября.

— Выполнение майского указа является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года, — отметил Котяков в эфире «России 1».

24 ноября Путин заявил, что работники бюджетной сферы должны до конца года получить зарплаты в соответствии с майскими указами 2012 года. Правительству, как уточнил он, следует предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку регионам в достижении уровня зарплаты в бюджетной сфере. Врачи, воспитатели, учителя и медицинские работники находятся в тяжелых условиях из-за пандемии коронавируса, заключил лидер.

23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. При этом были поддержаны поправки Путина о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

Госдума одобрила и поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда — в 2023 году, а также 815,4 миллиарда — в 2024 году. Расходы федерального бюджета на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году — 989,5 миллиарда, в 2024 году — около 1,007 триллиона рублей.