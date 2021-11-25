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«Королева»: Барановская покорила публику нарядом на гламурной премии

Юлия Курганова

Общество
«Королева»: Барановская покорила публику нарядом на гламурной премии
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская посетила премию «Женщины года Glamour». Она разместила на своей странице в соцсети Instagram фото с мероприятия.

Знаменитость облачилась в яркое алое платье с разрезом, длинною в пол и подчеркивающее ее стройную фигуру.

Образ звезды дополнил золотой клатч и макияж с прической в стиле «Голливуд».

Подписчики пришли в восторг от наряда и засыпали Барановскую комплиментами.

«Королева»; «Самая красивая!»; «Молодец! Чудесный образ!»; «Ничего лишнего!» — отметили фолловеры.

Журналисты ранее узнали гонорар Барановской и ее сына за выступление на телевидении. Сейчас гонорар мальчика позволяет ему самостоятельно себя обеспечивать.

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