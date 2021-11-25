Геоэколог назвал условия для сохранения российского арктического побережья

Фото: Минобороны РФ

В процессе термоабразии (теплового и механического разрушения берегов водоемов — прим. «ВМ») каждый год теряется площадь, равная маленькому европейскому государству. Этот процесс невозможно остановить, но люди могут бережнее относиться к экологии при строительстве важных стратегических объектов. Такое заявление сделал заведующий лабораторией геоэкологии Севера географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Станислав Огородов.

По словам эксперта, для строительства трубопровода, нефтяного терминала стоит выбрать участок берега более стабильный, где подобные процессы не так развиты. Также стоит разумно подходить к использованию гусеничной техники, стоит построить дополнительные дороги. По словам ученого, необходимо снизить воздействие на окружающую среду так, чтобы это потом не обратилось против человеческой деятельности.

Он привел в пример строительство объектов у береговой зоны, когда рабочие изымают наносы песка.

— Эти случаи, когда бесконтрольно изымаются наносы в районах строительства, приводили к катастрофическим последствиям. И потом огромные средства приходится тратить на берегозащиту, — пояснил он в комментарии «МИР 24».

Эксперт добавил, что 6–7 тысяч из 20 тысяч километров береговой линии в российской Арктике подвержены термоабразионному процессу.

До этого эколог пояснил, как загрязнение Мирового океана может сказаться на здоровье людей.

Источник: mir24.tv