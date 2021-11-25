Рафик Загрутдинов: Строительство павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке завершается

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Подходит к концу строительство павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, павильон оборудован пятью вольерами (бассейнами) для морских животных. Общий объем вольеров составляет более 9,5 тысячи кубических метров. Смотровая зона размещается на одном уровне с водой, поэтому посетители смогут наблюдать за животными практически с расстояния вытянутой руки.

Кроме того, бассейны обустроены специальными островками и берегами для удобства животных и обслуживающего персонала.

— Объект не имеет аналогов в России по своей уникальности и количеству экспозиций редких видов морских животных, — отметил Загрутдинов.

Трехэтажное здание павильона «Ластоногие» начали строить в 2020 году, завершить строительство планируют к концу 2021 года. На данный момент выполняются отделочные работы. Бассейны уже заполнены водой, производится пусконаладка системы биохимической очистки.

Отмечается, что у павильона два основных назначения — культурно-зрелищное и научно-просветительское.

До этого, 12 ноября, Рафик Загрутдинов сообщил о завершении благоустройства территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке. По его словам, новый вход имеет два этажа. На первом находятся кассы и автоматы по продаже билетов, а на втором гостей зоопарка приглашают посетить кафе и универсальный зал-трансформер, который можно использовать как библиотеку, лекторий и аудиторию для конференций.