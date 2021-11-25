Власти призвали обсуждать облик зданий в центре Москвы в формате дискуссий

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Внешний вид каждого здания в историческом центре столицы требует кропотливого и внимательного подхода. Любые решения по реставрации должны приниматься по итогам дискуссии. Такое мнение в четверг, 25 ноября, выразил руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что не каждое здание нуждается в том, чтобы находиться под охраной государства, сообщает ТАСС.

— Почему сразу надо ставить объект под охрану и жестко загонять его в реставрационные рамки только потому, что существуют вопросы к тому или иному цветовому решению или другому оформлению здания? — добавил Емельянов.

Он также напомнил о здании ТАСС, реставрацией здания которого недавно интересовалась инициативная группа москвичей.

За последние 10 лет в Москве отреставрировали 1700 исторических зданий. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, среди самых значимых отреставрированных в 2021 году памятников Москвы — скульптуры на площади Гагарина, Большой Москворецкий мост и Медведниковская гимназия. Сергей Собянин также отметил сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии.