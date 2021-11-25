«Резкий хлопок»: выживший шахтер рассказал об инциденте в Кузбассе

Фото: Telegram/Цивилев.Live

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с одним из спасшихся при аварии на шахте «Листвяжная».

— Затаскивали ленточное полотно в настил — просто резкий хлопок. И все — ничего не видно, гарь сразу, — рассказал рабочий.

Часть рабочих, по его словам, упала на почву, чтобы включить самоспасатели. Оставшиеся горняки вышли, но пятеро из звена рабочего остались в шахте, отмечает Telegram-канал RT.

Видео: Youtube / RT на русском

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Причиной инцидента стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших в результате задымления.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.