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Найдены тела троих пропавших спасателей в шахте «Листвяжная»

Иван Юминов

Происшествия
Найдены тела троих пропавших спасателей в шахте «Листвяжная»
Фото: kemobl.ru

Найдены тела троих горноспасателей, пропавших при ликвидации инцидента на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

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