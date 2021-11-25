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Найдены тела троих пропавших спасателей в шахте «Листвяжная»
Найдены тела троих горноспасателей, пропавших при ликвидации инцидента на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
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