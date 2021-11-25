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«Плакать хочется»: шахтер рассказал о подвиге коллег при аварии в Кузбассе

Иван Юминов

Происшествия
«Плакать хочется»: шахтер рассказал о подвиге коллег при аварии в Кузбассе
Фото: kemobl.ru

Сотрудник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Антон рассказал о действиях коллег во время инцидента.

— Они были очень отважны, знаете, правда, плакать хочется. Этим людям надо медаль выдать, — рассказал рабочий.

Коллегам, как уточнил он, удалось вытащить на поверхность десять живых горняков и двоих — мертвых. Они были «черные», хрипели, еле дышали, но не могли спуститься дальше из-за отказа самоспасателей, добавил мужчина.

Горняк признался, что его спас TikTok — он сидел в нем во время взрыва. После этого взорвался метан и остановилась конвейерная линия, приводит слова Антона «Сиб.фм».

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 14 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 35 человек. В больницы доставлен 51 пострадавший в результате задымления.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

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