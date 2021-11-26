Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юрист рассказал, от каких услуг ЖКХ россияне могут отказаться

Юлия Курганова

Общество
Юрист рассказал, от каких услуг ЖКХ россияне могут отказаться
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

От оплаты большинства услуг ЖКХ отказаться невозможно, но есть несколько услуг, которыми собственник жилья может не пользоваться и не оплачивать их. Об этом рассказал юрист Сергей Савельев.

По его словам, можно отказаться от радиоточки или услуги связи проводного радиовещания.

— Чтобы отказаться от радиоточки, собственнику квартиры необходимо обратиться с письменным заявлением к поставщику услуги и предоставить все необходимые документы — перечень документов устанавливается поставщиком услуг, — пояснил юрист.

Также можно отказаться от общедомовой телевизионной антенны, которой оборудован почти любой многоквартирный дом. Чтобы отключиться от нее, необходимо аналогично обратиться в обслуживающую организацию с письменным заявлением и необходимыми документами, заключил Савельев, передает агентство «Прайм».

Эксперт сравнил стоимость услуг ЖКХ в России и Европе. Почти половина россиян считает, что стоимость оплаты отопления слишком высока. Приемлемыми цены называют только жители столичного региона. Сергей Захаров, международный арбитр из Праги, рассказал о том, сколько составляет средний чек ЖКХ за месяц в Европе и в чем отличие предоставляемых услуг в сравнении с Россией.

Читайте также:
юрист советы ЖКХ
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте