Юрист рассказал, от каких услуг ЖКХ россияне могут отказаться

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От оплаты большинства услуг ЖКХ отказаться невозможно, но есть несколько услуг, которыми собственник жилья может не пользоваться и не оплачивать их. Об этом рассказал юрист Сергей Савельев.

По его словам, можно отказаться от радиоточки или услуги связи проводного радиовещания.

— Чтобы отказаться от радиоточки, собственнику квартиры необходимо обратиться с письменным заявлением к поставщику услуги и предоставить все необходимые документы — перечень документов устанавливается поставщиком услуг, — пояснил юрист.

Также можно отказаться от общедомовой телевизионной антенны, которой оборудован почти любой многоквартирный дом. Чтобы отключиться от нее, необходимо аналогично обратиться в обслуживающую организацию с письменным заявлением и необходимыми документами, заключил Савельев, передает агентство «Прайм».

Эксперт сравнил стоимость услуг ЖКХ в России и Европе. Почти половина россиян считает, что стоимость оплаты отопления слишком высока. Приемлемыми цены называют только жители столичного региона. Сергей Захаров, международный арбитр из Праги, рассказал о том, сколько составляет средний чек ЖКХ за месяц в Европе и в чем отличие предоставляемых услуг в сравнении с Россией.