Горноспасательные работы возобновили на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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На шахте «Листвяжная» возобновляются горноспасательные работы. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и командир отряда горноспасателей Юрий Ше.

На шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части. Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч кубометров, который заполнится метаном.

Процесс будет происходить в течение трех дней, после чего опасность взрыва уменьшится. Потом будет принято решение о продолжении поисковых работ в «Листвяжной».

Кроме того, спасатели продолжают работу по ликвидации последствий пожара. Им предстоит пробурить шахту для тушения потенциальных очагов возгорания в забое, сообщает РЕН ТВ.

Согласно последним данным, число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 57 человек.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.