Суд постановил заблокировать аккаунты трех автоблогеров за пропаганду быстрой езды
Суд в Москве постановил заблокировать аккаунты трех атоблогеров, которые на своих страницах в соцсетях пропагандируют быструю езду и призывают бороться с камерами фотофиксации нарушений ПДД. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, действия блогеров нарушают федеральный закон № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
— Распространение такой информации, поощрение и призывы к совершению административных правонарушений в области безопасности дорожного движения способствуют нарушению правил дорожного движения, несут прямую угрозу безопасности государства, жизни и здоровью участников дорожного движения, — сказал Волк.
Также она добавила, что суд полностью удовлетворил иски прокуратуры о блокировке аккаунтов указанных блогеров в соцсетях.
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что надзорное ведомство проконтролирует исполнение решения суда.
— После вступления решения в законную силу прокуратура Москвы проконтролирует его исполнение, — заключила собеседница «ВМ».
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