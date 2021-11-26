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Дептранс совместно с ФК «Спартак» выпустил лимитированные «Тройки»

Анастасия Колоскова

Город
Дептранс совместно с ФК «Спартак» выпустил лимитированные «Тройки»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Столичный департамент транспорта совместно с футбольным клубом «Спартак Москва» выпустил новые лимитированные «Тройки». Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня Алена Еремина вместе с капитаном команды Георгием Джикией и вратарем Александром Максименко анонсировали новую коллаборацию, а клуб подарил нам подписанную футболистами «Тройку» для нашего музея, — говорится в сообщении.

Купить коллекционную «Тройку» можно будет с 29 ноября на станции «Спартак» и в кассах Кольцевой линии.

— Московский транспорт и «Спартак Москва» — крупнейшие столичные бренды. Нас объединяют как минимум красный цвет и станция метро, а как максимум — желание всегда побеждать и быть первыми, — написали в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы совместно с Telegram-каналом «Старая Москва» показал атмосферную подборку ретрофотографий городского общественного транспорта.

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