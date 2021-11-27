Пожар на заводе боеприпасов в Дзержинске потушили

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Пожар на территории завода имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в субботу, 27 ноября.

— В 13:57 объявлена ликвидация последствий пожара, — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 140 человек и 31 единица техники.

На оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области в субботу, 27 ноября, прогремели взрывы. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП. Также в пресс-службе Ростехнадзора сообщили, что ведомство создаст комиссию по расследованию причин взрыва.

Поездка оперативной группы МЧС во главе с временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Чуприяном в Дзержинск на место взрыва на заводе отменена из-за улучшения оперативной обстановки на месте ЧП.