Поездка опергруппы МЧС во главе с врио министра Чуприяном в Дзержинск отменена

Фото: МЧС

Поездка оперативной группы МЧС во главе с временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Чуприяном в Дзержинск на место взрыва на заводе отменена из-за улучшения оперативной обстановки на месте ЧП. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Накануне сообщалось, что 27 ноября оперативная группа МЧС во главе с врио главы ведомства Александром Чуприяном должна была направиться к месту ЧП.

На оборонном Заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области в субботу, 27 ноября, прогремели взрывы. Площадь пожара составляет 55 квадратных метров.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали два человека. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

В тот же день следствие возбудило уголовное дело по факту ЧП. Кроме того, в пресс-службе Ростехнадзора сообщили, что ведомство создаст комиссию по расследованию причин взрыва.

Это не первый случай взрыва в текущем месяце.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.