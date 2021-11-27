Цивилев назвал имена пятерых погибших, поднятых из шахты в Кузбассе

Фото: Telegram / Цивилев. Live

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу, 27 ноября, спасатели достали из шахты «Листвяжная».

Речь идет о Геннадии Белошкурском, Евгении Мавельянове, Александре Петрове, Антоне Трофимове и Андрее Чувашове.

— Вот пять вахтеров, пять горняков, которых сегодня подняли на поверхность, — сказал глава региона, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее в субботу стало известно, что горноспасатели во время аварийно-спасательных работ на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обнаружили пять тел горняков.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. 27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.