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Горноспасатели обнаружили пять тел шахтеров на «Листвяжной»

Василий Плиткин

Происшествия
Горноспасатели обнаружили пять тел шахтеров на «Листвяжной»
Фото: СК РФ

Горноспасатели во время аварийно-спасательных работ на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обнаружили пять тел горняков. Об этом сообщили в МЧС РФ в субботу, 27 ноября.

Тела шахтеров были подняты на поверхность, передает РИА Новости».

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца. По версии следствия, он знал об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошло ЧП. Накануне Махраков не признал вину в нарушении норм безопасности.

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