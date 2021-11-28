Выплаты из бюджета Кемеровской области получили пострадавшие и погибшие на «Листвяжной»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Выплаты из бюджета Кемеровской области получили 60 пострадавших горняков и семьи 27 погибших горных специалистов в результате взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в воскресенье, 28 ноября.

— Идет выплата из областного бюджета, (бюджета — Прим. «ВМ») района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей погибших, — передает слова главы области ТАСС.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца

28 ноября число получивших травмы горняков в результате взрыва шахты под Кемеровом увеличилось до 76 человек.