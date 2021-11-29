Латвия призвала Евросоюз и НАТО дать сигнал России о «последствиях эскалации»

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Европейский союз и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают серьезные последствия. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что в настоящее время в Европе наблюдается несколько гибридных угроз одновременно. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, вторая — концентрация российских войск около границ Украины, передает РИА Новости.

— Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия, — сказал Кариньш в воскресенье, 28 ноября, на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

27 ноября генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность вокруг Украины. Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохраняет готовность к диалогу с Россией, но вместе с тем продолжит поддерживать Украину. Говоря о якобы имеющем место скоплении российских войск у границы с Украиной, генсек НАТО сообщил, что не готов расценивать это «исключительно как блеф».

24 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что информация о скоплении российских войск около границ Украины стала известна разведывательным агентствам США, Великобритании и Украины. Отмечается, что данные сведения страны передали друг другу во время поездки на полигон «Широкий лан» в Николаевской области.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не планирует ни на кого нападать, а также не имеет никаких агрессивных намерений. По его словам, все заявления об обратном являются неверными.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.